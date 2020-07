Alessandra Tripoli, in gravidanza, si mostra in intimo: “Che miracolo la vita” (Di sabato 25 luglio 2020) Alessandra Tripoli al settimo cielo sfoggia il pancino che sta diventando un pancione. La danzatrice di Ballando con le Stelle, nei giorni scorsi, attraverso un video Instagram divenuto virale ha annunciato di aspettare un maschietto. Ora si mostra senza fronzoli, definendo un “miracolo” la dolce attesa vissuta. Il neo papà sarà Luca Urso, marito della … L'articolo Alessandra Tripoli, in gravidanza, si mostra in intimo: “Che miracolo la vita” proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

