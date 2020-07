Tutti in spiaggia in Afghanistan. L'ultima gaffe di Valeria Fedeli (che nega pure...) (Di venerdì 24 luglio 2020) L'ex ministra dell'Istruzione bocciata in geografia. Valeria Fedeli, senatrice del Pd, ha pubblicato su Twitter la foto di giovani donne sedute su una distesa di sabbia commentando così: "Un'immagine di straordinaria forza sul significato del valore dello studio: decine di giovani donne afgane che in perfetto distanziamento e nel rispetto delle norme anticovid sostengono l'esame di ammissione all'università in spiaggia. La dimostrazione che volere è potere!". Bello tutto, peccato che la stranezza è balzata all'occhio di molti utenti dei social e di Libero che ha scritto un puntuto articolo sulla gaffe della ministra. Già, perché in Afghanistan il mare non c'è, così come le spiagge. L'ex responsabile della scuola italiana ... Leggi su iltempo

tempoweb : Tutti in #spiaggia in #Afghanistan. L'ultima gaffe di #ValeriaFedeli (che nega pure...) #fedeli #pd #scuola #Libero… - tagliolese65 : @cristianalaz @EAlessandrolodi Tutti soldi buttati!!..perché oggi i nostri figli al parco, im piazza, al bar, in sp… - Abruzzo_Eventi : AperiSueño, djset a Spiaggia Libera Tutti Pescara il 24 luglio - GodHatesMvris : In spiaggia, qualche metro davanti a me X: mamma, mi sta venendo il malumore. Mamma in questione: vorrei sapere qua… - elisa24102 : RT @newyorker01: i miei attrezzi da spiaggia: “Tutankhamen” o “Tutti gli uomini del Faraone” e havana -