Torvaianica, paura in mare per due fratelli: salvati dai bagnini (Di venerdì 24 luglio 2020) Torvaianica, hanno rischiato di annegare questa mattina due fratelli di 18 e 13 anni mentre facevano il bagno a circa 100 metri dalla riva. I ragazzi si trovavano sulla spiaggia libera vicino allo stabilimento dei Vigili del Fuoco di Torvaianica e sono stati propri gli assistenti bagnanti dello stabilimento a dare l’allarme. Quest’ultimi si sono poi prontamente buttati in acqua con il pattino, traendo in salvo i fratelli. Sul posto era presente la Guardia Costiera di Torvaianica ed il il 118, arrivato con un’ambulanza ed un’automedica. Torvaianica, paura in mare per due fratelli: salvati dai bagnini su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

Pomezia – Le fiamme che divampano in camera da letto, il fumo nero che invade la casa dove vivevano due anziani. Sarebbe potuta essere una vera tragedia se non fossero giunti sul posto i carabinieri c ...

Investe un anziano e scappa. Poi si costituisce ai carabinieri. È durata un’ora la fuga del 21enne che ieri sera ha travolto un anziano che stava attraversando il lungomare delle Meduse a Torvaianica, ...

Pomezia – Le fiamme che divampano in camera da letto, il fumo nero che invade la casa dove vivevano due anziani. Sarebbe potuta essere una vera tragedia se non fossero giunti sul posto i carabinieri c ...