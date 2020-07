The Falconeer è un affascinante RPG che spiccherà il volo su Xbox Series X al day one della console (Di venerdì 24 luglio 2020) Il publisher internazionale, Wired Productions e lo sviluppatore indipendente Tomas Sala, sono felici di annunciare l'RPG basato su combattimenti aerei open-world, The Falconeer, in arrivo al day one per Xbox Series X (ma non solo). Tutti i dettagli e il nuovo trailer nel comunicato ufficiale.Combinando una meccanica di combattimento mozzafiato, un ambiente incredibile e un gran numero di fantastici nemici, The Falconeer supporterà una risoluzione minima di 60 fotogrammi al secondo in 4K, abbaglierà i tuoi occhi con il glorioso High Dynamic Range e per permettere ai giocatori di immergersi in The Falconeer sulla loro console Xbox preferita, sarà disponibile lo Smart Delivery.Tutti coloro che effettueranno il pre-order della Day One ... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : #TheFalconeer sarà uno dei giochi di lancio di #XboxSeriesX. Un progetto da tenere d'occhio - ProjectXboxIT : L’RPG Open World, The Falconeer, arriverà su Xbox Series X al Day One della console - Ghido85 : RT @GamesPaladinsIT: L’RPG Open World, The Falconeer, arriverà su Xbox Series X al Day One della console - GamingTalker : The Falconeer sarà disponibile su Xbox Series X al lancio della console next-gen - TWGEEKIT : L’RPG Open World, The Falconeer, arriverà su Xbox Series X al Day One della console -

Ultime Notizie dalla rete : The Falconeer The Falconeer sarà disponibile al lancio di Xbox Series X ilVideogioco.com The Falconeer arriva al day one su Xbox Series X

Wired Productions e Tomas Sala hanno annunciato quest'oggi l'RPG basato su combattimenti aerei open-world, The Falconeer, in arrivo al day one per Xbox Series X. Combinando una meccanica di combattime ...

The Falconeer sarà disponibile su Xbox Series X al lancio della console next-gen

Wired Productions e lo sviluppatore indipendente Tomas Sala hanno oggi annunciato che il loro RPG basato su combattimenti aerei open-world The Falconeer, uscirà su Xbox Series X al day one della conso ...

Wired Productions e Tomas Sala hanno annunciato quest'oggi l'RPG basato su combattimenti aerei open-world, The Falconeer, in arrivo al day one per Xbox Series X. Combinando una meccanica di combattime ...Wired Productions e lo sviluppatore indipendente Tomas Sala hanno oggi annunciato che il loro RPG basato su combattimenti aerei open-world The Falconeer, uscirà su Xbox Series X al day one della conso ...