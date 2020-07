Teatro San Carlo in piazza Plebiscito: la Tosca interrotta dai fuochi d’artificio (VIDEO) (Di venerdì 24 luglio 2020) piazza Plebiscito: il Movimento di lotta Disoccupati 7 novembre ha interrotto la Tosca per qualche minuto con dei fuochi d’artificio. Prima dell’opera protesta dei lavoratori dello spettacolo. Dopo il lungo stop causato dall’emergenza Covid 19, il Teatro San Carlo di Napoli è ripartito dalla vicina piazza Plebiscito, dove è stato allestito un grande palcoscenico di … Leggi su 2anews

hellasa18 : Napoli, Teatro San Carlo: la Tosca in Piazza Plebiscito interrotta da fuochi d’artificio abusivi. - Oscar_Tilli_San : Gli studenti non hanno mai avuto bisogno delle rotelle per spostare le sedie. Le aule sono il teatro di numerosi fe… - maurastoppa1 : A Venezia rinascerà il San Cassiano, primo teatro d’opera della storia – Connessi all'Opera ??? - Oscar_Tilli_San : @drugo56873141 Gli studenti non hanno mai avuto bisogno delle rotelle per spostare le sedie. Le aule sono il teatro… - tulisso : Il Teatro San Carlo riparte dopo il Covid con La Tosca e con Lissner -