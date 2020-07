“Sulla tomba di mio padre”. Temptation Island, Lorenzo fa sciogliere tutti dopo l’incontro con Manila (Di venerdì 24 luglio 2020) Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro a Temptation Island sembrano distanti e vicini allo stesso tempo. Nella quarta puntata Lorenzo è stato chiamato nel Pinnettu e ha sentito Manila dire che lui ha paura di impegnarsi e di lasciare la sua vita per lei. Poi ancora discorsi su chi dovrebbe trasferirsi dall’altro e lasciare la propria città. Manila ha detto di aver bisogno di una persona che stia sempre con lei, una situazione stabile insomma. Al contrario con Lorenzo si vede solo nei weekend, a suo dire, e pare non le basti più. Lorenzo non è d’accordo con ciò che ha sentito, pensava addirittura di essere su Scherzi a parte. Al falò con Filippo Bisciglia è arrivato quindi piuttosto ... Leggi su caffeinamagazine

