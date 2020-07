Rom, l’inclusione fallita del piano Raggi. Le famiglie di Castel Romano: “Finiremo per strada” (Di venerdì 24 luglio 2020) “Hanno detto che ci cacceranno via il 10 settembre, che chiudono. Non si sa che fine faremo. Qui è un casino, siamo senza acqua, ci sono i ratti, c’è la polvere. Poi il fumo, quando bruciano entra tutto dentro, la notte non riusciamo a dormire, figurati la bambina. Si soffoca”. Samanta ha 27 anni e una figlia nata da 20 giorni. Racconta a TPI la vita nell’area F di Castel Romano, il campo rom sulla Pontina dove 547 persone vivono nel completo abbandono istituzionale, tra cumuli di rifiuti, roghi, assenza di acqua e di fognature. Pochi minuti prima del nostro incontro, i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere l’ennesimo rogo, che aveva innalzato una colonna di fumo nero dall’interno del campo. “Ho fatto domanda per la casa popolare e sto aspettando. Vorrei una casa, ho dei bambini piccoli. ... Leggi su tpi

