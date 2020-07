Parma, il ds Faggiano: “Tutto sul futuro di Sepe, Grassi e Inglese. Vogliamo tenere Gervinho” (Di venerdì 24 luglio 2020) Il quadro di Daniele Faggiano.La stagione attuale è stata molto positiva per il Parma, che sotto la guida di Roberto D'Aversa e il duro lavoro di tanti buoni giocatori, è riuscito attualmente a piazzarsi al dodicesimo posto in classifica. Oltre all'esplosione di alcuni giovani come Dejan Kulusevski che è riuscito ad attrarre le attenzioni della Juventus e l'anno prossimo lascerà i ducali per compiere il grande salto di qualità, molti giocatori del Parma sono riusciti a riconfermarsi dando un importantissimo contributo ai successi della squadra. Tra questi vi sono sicuramente Roberto Inglese (nonostante i tanti infortuni subiti durante il corso della stagione) e Gervinho, che in due sono riusciti a collezionare 20 ... Leggi su mediagol

Gli imprenditori locali che hanno riportato il club in Serie A restano come soci di minoranza, possibile addio nel giro di dieci anni Il 51 per cento alla nuova proprietà qatariota per 65 milioni. Def ...

Parma, Faggiano parla degli arbitri: “Essere arbitro non è da tutti, serve aiutarli e parlarne in Lega”

Il presidente del Parma Daniele Faggiano si è espresso sull’arbitraggio sulle onde di Radio Kiss Kiss esprimendo la sua compassione verso il mestiere di arbitro e le prestazioni degli arbitri in quest ...

