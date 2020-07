"Paraculo", "Mai più": Anna e Andrea, a Temptation finisce in disgrazia e insulti (Di venerdì 24 luglio 2020) Anna provoca Andrea. Una tattica inutile. Lui sbotta di brutto. Il tutto a Temptation Island, il programma condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5, la puntata è quella di giovedì 23 luglio. Anna aveva detto: “Sono un'attrice nata”. E Andrea aveva fatto volare una sedia alla prima puntata. Non si sente sicuro e non vuole sposarla: forse per la differenza d'età. Lei lo stuzzica giocando con i tentatori. Lui scoppia. “Ho visto cose forti. Oggi mi sta mancando di rispetto continuando la sua strategia. Così mi allontana. Io valgo tanto. Mi sono stufato di vedere questo film”, tuona Andrea. Ma Anna inizia a capire che la storia con Andrea sta andando a pezzi. “Vorrei che Andrea ... Leggi su liberoquotidiano

Lux_Clarissima : Quel Conduttore, è uno dei più Paraculo della Sinistra, che abbia mai ascoltato - rotre54 : che PARACULO #PARAGONE . Un cialtrone che non ha mai fatto un cazzo in vita sua che campa distribuendo puttanate a… - MacchiaIl : @firenzeviola_it Cazzo ce ne fosse uno che dice chiaramente 'non mi interessa perché voglio rimanere alla Fiorentin… - Giovann87568074 : @MaxDelPapa Questo è un altro paraculo che non hai mai lavorato un giorno in vita sua. FA SCHIFO ALLA MERDA. - BullaInterista : @maurimaio Conte da allenatore ha sempre detto di essere un professionista e dare il sangue per la squadra che alle… -