Omicidio Serena Mollicone, rinviati a giudizio due carabinieri e l’ex comandante di Arce. A processo anche sua moglie e il figlio (Di venerdì 24 luglio 2020) Sono serviti 19 anni per arrivare a un processo sulla morte di Serena Mollicone, la studentessa di Arce scomparsa e poi trovata morta in un boschetto nel giugno del 2001. Il gup del Tribunale di Cassino, Domenico Di Croce, ha rinviato a giudizio i carabinieri Vincenzo Quatrale, Francesco Suprano e l’ex comandante della stazione di Arce Franco Mottola, insieme alla moglie Anna Maria e al figlio Marco. La famiglia e Quatrale sono accusati di concorso nell’Omicidio. Quatrale è accusato anche di istigazione al suicidio del brigadiere Santino Tuzi, mentre per Francesco Suprano si ipotizza il favoreggiamento. Il rinvio a giudizio per i cinque indagati era ... Leggi su ilfattoquotidiano

