Non è la Juve che ha vinto il suo nono scudetto, ma le sue rivali che glielo hanno consegnato (Di venerdì 24 luglio 2020) La vittoria matematica non è ancora certa, ma ci sono pochi dubbi che lo scudetto vada alla Juventus, anche se ieri, a Udine, la squadra di Sarri non è riuscita ad agguantarlo. Sul Corriere dello Sport, Alberto Dalla Palma commenta la partita di ieri e la condizione della Juve. C’è stato il pareggio contro il Sassuolo e la sonora sconfitta contro il Milan, che ha vinto in rimonta. “Ieri la terza prova che la condizione fisica bianconera, in vista della Champions, è pessima e preoccupante”. È stata una delle prestazioni più brutte dell’era Sarri, scrive Dalla Palma. Di fronte alla sconfitta di ieri, Atalanta e Inter possono solo rammaricarsi di aver sprecato l’occasione che hanno avuto per vincere. “Si ha quasi la sensazione ... Leggi su ilnapolista

