Napoli: Carabinieri Chiudono il Bar e Sequestrano 450 kg di Dolci, i Dipendenti Lavoravano Tutti in Nero (Di venerdì 24 luglio 2020) Succede ad Afragola, il locale non è stato ritenuto idoneo alle norme sanitarie, i prodotti Dolciari artigianali erano tenuti mala conservazione. Molti controlli sanitari nelle ultime ore da parte dei Carabinieri ad Afragola in provincia di Napoli, nel mirino bar, pasticcerie e rosticcerie. Proprio un bar è stato chiuso, e oltre 450 kg di prodotti Dolciari sono stati sequestrati poiché in cattivo stato di conservazione rispetto le norme sanitarie e considerati non commestibili. Diverse attività con forni da produzione hanno quindi subito controlli per mano del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Napoli, controllando la manutenzione dei Dolci prodotti, dai frigoriferi alle vetrine oltre che i macchinari per la produzione. In questa ... Leggi su youreduaction

