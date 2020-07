MotoGp – Terminate le FP1 in Andalusia: Viñales beffa Valentino Rossi nel finale, super Yamaha a Jerez [TEMPI] (Di venerdì 24 luglio 2020) Comincia benissimo il secondo fine settimana di Jerez per la Yamaha che, al termine della prima sessione di prove libere del GP di Andalusia, piazza le proprie due moto ufficiali davanti a tutti. Mirco Lazzari gp/Getty ImagesIl miglior tempo lo fa segnare Maverick Viñales in 1:37.063, precedendo di poco più di un decimo il compagno di squadra Valentino Rossi, superato proprio sotto la bandiera a scacchi. Sensazioni positive per i due alfieri del team giapponese, capaci di tenere alle proprie spalle Brad Binder e Franco Morbidelli. Quinta posizione per un solido Pol Espargaro, seguito da Oliveira e Miller che si piazzano rispettivamente al sesto e settimo posto. Decima la Ducati di Andrea Dovizioso, preceduto da Nakagami e Aleix Espargaro. Solo sedicesimo Petrucci, ... Leggi su sportfair

SportinRomagna : MotoGP, terminate le qualifiche #sportinromagna #SpanishGP #MotoGP - RbrSport : ?? Terminate le Prove libere 1 della #MotoGP ???? Sul circuito di #Jerez il più veloce è il solito Marc #Marquez da… -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGp Terminate MotoGp – Terminate le FP1 in Andalusia: Viñales beffa Valentino Rossi nel finale, super Yamaha a Je ... SportFair MotoGP, Fabio Quartararo stratosferico: pole a Jerez!

Sono terminate da pochi minuti le qualifiche della MotoGP per il GP di Jerez de la Frontera, con i piloti che hanno battagliato per la pole ...

Sono terminate da pochi minuti le qualifiche della MotoGP per il GP di Jerez de la Frontera, con i piloti che hanno battagliato per la pole ...