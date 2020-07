MISTER TESSER: “PARTITA IMPORTANTE, REAGIAMO AL MOMENTO NON POSITIVO” (Di venerdì 24 luglio 2020) Trentaseiesima giornata di Serie BKT (diciassettesima di ritorno) per il Pordenone. Domani alle 21:00 la squadra neroverde fa visita all’Ascoli allo stadio Del Duca. MISTER Attilio TESSER ha presentato così la gara nella conferenza stampa: “Ai ragazzi dirò di scendere in campo il più serenamente possibile, con la consapevolezza di essere una buona squadra e credendo in noi stessi. Con l’autostima e l’umiltà giuste. Sarà una partita IMPORTANTE, vogliamo reagire a questo MOMENTO non positivo dell’ultima settimana”. “Le sconfitte con Crotone e Cosenza sono state molto diverse. Penso in particolare alla gara della Scida, in cui la prestazione era stata di grande livello. Stiamo lavorando un po’ su tutto, ma siamo concentrati ... Leggi su udine20

L'Ascoli sfida il Pordenone al "Del Duca" nel match in programma domani sera alle ore 21 per la 36esima giornata del campionato di Serie B. I bianconeri sono reduci da quattro successi consecutivi, i ...

ASCOLI PICENO – A due giorni dalla sfida casalinga contro il Pordenone dell’ex Tesser in casa Ascoli fa il punto sul momento positivo dei bianconeri, 13 punti nelle ultime 5 partite, l’attaccante Marc ...

