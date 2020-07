Maltempo in Versilia, paura sulla spiaggia per una tromba d’aria: gazebo e ombrelloni divelti negli stabilimenti balneari. Le immagini (Di venerdì 24 luglio 2020) Sdraio, ombrelloni e gazebo divelti negli stabilimenti balneari della Versilia. Il Maltempo si è abbattuto sulle coste del comune di Camaiore, in provincia di Lucca, provocando danni e disagi. Oltre alla caduta di diversi alberi, si è verificato un esteso blackout e problemi per alcuni operatori telefonici. Nel video, gli attimi di paura dei bagnanti che hanno visto a pochi metri da loro una tromba d’aria in azione. L'articolo Maltempo in Versilia, paura sulla spiaggia per una tromba d’aria: gazebo e ombrelloni divelti negli ... Leggi su ilfattoquotidiano

