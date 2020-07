La Juve vincerà lo scudetto non per manifesta superiorità ma per inferiorità degli avversari (Di venerdì 24 luglio 2020) Su Libero, Claudio Savelli commenta la sconfitta di ieri della Juventus a Udine. Sarri si è visto scippare il festeggiamento per il nono scudetto al 92′. “A Udine la Juve non si sporca le mani, attende la vittoria come se ne avesse un diritto divino, e fa poco, quasi nulla, per andare a prendersela”. Dopo il gol di De Ligt la squadra ha rallentato, “ma il ritmo era già così basso che finisce per fermarsi del tutto”. Ecco che arriva il pareggio dell’Udinese e poi anche la vittoria. “Che vincerà lo stesso lo scudetto, ma lo farà nel peggiore dei modi e in maniera opposta rispetto al solito: non più per manifesta superiorità ma per inferiorità degli avversari“. Il ... Leggi su ilnapolista

