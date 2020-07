La Formula Uno torna a Imola, l’1 novembre il Gp dell’Emilia Romagna (Di venerdì 24 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – Il calendario 2020 del Mondiale di Formula Uno si arricchisce di altri tre gran premi: ufficiale l’inserimento dei circuiti del Nurburgring, Portimao e Imola. Il circus tornerà dunque in Portogallo per la prima volta dal 1996 e farà il suo debutto assoluto sul circuito di Algarve nel weekend del 23-25 ottobre. Una settimana dopo toccherà all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari per quello che sarà il Gran Premio dell’Emilia Romagna. Il format del weekend a Imola deve essere ancora definito ma si correrà in due giorni – il 31 ottobre e l’1 novembre – probabilmente con una sola sessione di libere a precedere qualifiche e gara. Era dal 2006 che la F1 non faceva tappa a Imola, mentre risale al 2013 ... Leggi su ildenaro

