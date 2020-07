ISEE: validità, scadenza e rinnovo, tutto quello che devi sapere (Di venerdì 24 luglio 2020) Il valore ISEE è un dato fondamentale per ricevere le prestazioni assistenziali e previdenziali. Con la pandemia da Covid-19 il suo rinnovo è fondamentale per ricevere Bonus di vario tipo: bonus bici, vacanza, reddito di emergenza, reddito di cittadinanza, ecc. Il 2020 si presenta un anno unico ed entrerà nella storia non solo per la pandemia che ha investito il mondo ma anche per il susseguirsi, in tempi record, di decreti e bonus di vari tipi in aiuto alle famiglie e imprese. L’ISEE che validità ha? L’ISEE si basa su tre fattori fondamentali: Composizione del nucleo familiare; Patrimonio del nucleo familiare; Reddito complessivo di tutti i componenti del nucleo familiare. L’ attestazione ISEE ha una validità annuale, ma può ... Leggi su notizieora

