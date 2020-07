Infortuni: morto giovane operaio rimasto ustionato a Bergamo (Di venerdì 24 luglio 2020) Milano, 24 lug. (Adnkronos) – E’ morto l’operaio di 20 anni che era rimasto ustionato sul lavoro, nella bergamasca, e ricoverato al centro Grandi ustionati di Genova qualche giorno fa. Lo fa sapere la Cgil della Lombardia. Il giovane è di Calusco D’Adda: stava ristrutturando la taverna di un appartamento a Bergamo insieme a un altro addetto, quando il solvente utilizzato per la rimozione della colla ha preso fuoco, forse per la caduta di un faretto alogeno utilizzato per illuminare il cantiere. Dopo l’Infortunio l’uomo era stato ricoverato in prognosi riservata al centro Grandi ustionati di Genova, dove purtroppo è deceduto. ‘Non possiamo accettare che la ripresa delle attività lavorative debba per ... Leggi su meteoweb.eu

Milano, 24 lug. (Adnkronos) - E' morto l'operaio di 20 anni che era rimasto ustionato sul lavoro, nella bergamasca, e ricoverato al centro Grandi ustionati di Genova qualche giorno fa. Lo fa sapere la ...

Bergamo, incendio in casa: dopo una settimana muore operaio di 20 anni

A distanza di una settimana dalla morte del lavoratore di Fara Olivana ... che la ripresa delle attività lavorative debba per forza implicare una nuova scia di infortuni gravi e mortali, come ...

