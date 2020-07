I numeri della digitalizzazione (Di venerdì 24 luglio 2020) Secondo il rapporto DESI 2020 l'Italia, per digitalizzazione dell'economia e della società, è venticinquesima su ventotto stati. di Francesca Zanni digitalizzazione di economia e società vengono analizzate con un indice che si chiama DESI (Digital Economy and Society Index) da parte della Commissione Europea. Si tratta di un indicatore che dal 2014 misura la digitalizzazione dei vari stati Europei basandosi su cinque tematiche: Connettività, Capitale Umano, Uso di Internet, (...) - Media / Tecnologia, Digital Divide, , Progresso, digitalizzazione Leggi su feedproxy.google

Ultime Notizie dalla rete : numeri della Covid-19, i numeri della solidarietà a sostegno dell'Asl Bari RuvoLive Coronavirus: in Romania record di 1.284 casi in 24 ore

BUCAREST – La Romania si conferma tra i principali focolai d’Europa per quanto riguarda il coronavirus. Nel Paese balcanico nelle ultime 24 ore si sono registrati altri 1.284 casi di Covid-19, nuovo r ...

Masainas. Il sindaco Ivo Melis: Essenziale decisioni che consentano di far tornare i bambini a scuola a settembre

L’Amministrazione comunale di Masainas ritiene essenziale accelerare le decisioni che consentano di far tornare i bambini a scuola a settembre e che permettano di farli tornare nelle migliori condizio ...

