I carabinieri di Piacenza in lacrime dopo l’arresto: “Non immaginavamo di arrivare a questo punto”” (Di venerdì 24 luglio 2020) I carabinieri di Piacenza in lacrime dopo l’arresto: “Non immaginavamo” “Non immaginavamo di arrivare a questo punto” avrebbero esclamato, in lacrime, i carabinieri di Piacenza subito dopo l’arresto. A rendere noto questo particolare è il quotidiano La Repubblica, secondo cui gli agenti sarebbero anche rimasti sorpresi del fermo, proclamando la loro innocenza. La vicenda risale alla giornata di mercoledì 22 luglio quando 6 carabinieri della caserma Levante di via Caccialupo sono stati arrestati con l’accusa di spaccio, pestaggi e torture. Ad arrestarli, su mandato del gip Luca Milani, gli agenti ... Leggi su tpi

