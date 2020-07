Ghost of Tsushima ha venduto più di 2,4 milioni di copie in tre giorni. È record per una nuova IP PS4 (Di venerdì 24 luglio 2020) L'avventura Samurai Ghost of Tsushima è diventata l'IP originale più venduta di Sony in questa generazione di console. Più di 2,4 milioni di copie del gioco sono state vendute nei primi tre giorni in tutto il mondo, e PlayStation lo ha annunciato tramite Twitter.Sony ha dichiarato che il gioco è ora "l'IP originale più venduta di PlayStation 4". In sostanza, significa che Tsushima ha venduto di più al lancio rispetto ad altre nuove proprietà PlayStation come Horizon Zero Dawn, Days Gone e Dreams. Tale affermazione non riguarderà le serie di PlayStation consolidate come The Last of Us, God of War, Uncharted o Knack. Ciò conferma i dati pubblicati in via non ufficiali di qualche giorno fa.Sony PlayStation si ... Leggi su eurogamer

