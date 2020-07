Elisabetta Gregoraci le sue mosse di karate in barca con il suo amico sono imperdibili (Di venerdì 24 luglio 2020) Elisabetta Gregoraci sta trascorrendo le sue vacanze da single tra tuffi in mare con Nathan Falco, impegni professionali (come a Battiti Live in Puglia) e simpatici siparietti in barca. Il “Settimanale Nuovo” l’ha paparazzata mentre si divincola dall’amico tra urla e mosse di karate in barca. Lo sketch è divertente e le forme della showgirl sempre al top. Della storia con Francesco Bettuzzi non si sa più nulla e con il suo ex marito Flavio Briatore sono rimasti in ottimi rapporti per il bene del figlio Nathan Falco, ma la passione è ormai tramontata. Intanto la Gregoraci regala scorci interessanti delle vacanze al mare tra mise bollenti e due pezzi striminziti. Negli ultimi giorni è ... Leggi su people24.myblog

