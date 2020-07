Elettra Lamborghini sposa a Como: tutte le novità sulle nozze con Afrojack (Di venerdì 24 luglio 2020) C’è qualcosa, nel lago di Como, che ha smesso di affascinare solo i vip d’importazione americana. E, di fianco a George Clooney, nel ramo opposto a quello tanto decantato da Alessandro Manzoni, star e starlette nostrane hanno preso ad affastellarsi, una sull’altra. Chiara Ferragni, Mauro Icardi. Poi, Elettra Lamborghini, che per il proprio matrimonio avrebbe scelto Ossuccio. Leggi su vanityfair

RadioOlbiaWeb : Adesso in onda Elettra Lamborghini - Musica (E il resto scompare) - RADIOEFFEITALIA : Giusy Ferreri & Elettra Lamborghini - LA ISLA - RVallesina : Elettra Lamborghini - Musica (E Il Resto Scompare) - turadherer : Avrei potuto imparare a twerkare e diventare la ballerina di elettra lamborghini e invece no, l’università - stupidabibbii : Però anche una in valle d'itria tra Ostuni e Fasano top vista mare anche questa enorme 900mq però 2 milioni di euro… -