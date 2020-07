Derubano anziana ottantenne, arrestati due pregiudicati napoletani (Di venerdì 24 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – I Carabinieri della Compagnia di Vallo della Lucania hanno tratto in arresto, in esecuzione di ordinanza applicativa di misura cautelare personale, due pregiudicati, un ventenne e un cinquantenne, napoletani, i quali, lo scorso mese di febbraio, si erano recati a Sacco (Sa), piccolo comune cilentano di poco più di quattrocento anime, dove avevano preso di mira un’anziana donna sola, derubandola dei suoi averi: individuata l’abitazione e realizzato che la malcapitata viveva sola, i due malviventi si erano recati presso il suo domicilio, e con il pretesto di venderle un quadro rappresentante un’immagine sacra e di devolverne il ricavato agli orfani, erano riusciti ad entrare in casa, e distraendola, avevano fatto razzia del denaro contante da lei custodito in casa, ... Leggi su anteprima24

