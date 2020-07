Coronavirus, studio americano: “Non si contagia con parto e allattamento” (Di venerdì 24 luglio 2020) Per le donne positive che hanno un parto c’è una bassa probabilità di trasmettere il virus ai nascituri, anche durante l’allattamento parto e allattamento, le donne positive al Covid-19 possono stare più tranquille per la salute del neonato. A sostenere che le probabilità di contagio siano molto basse è lo studio condotto a New York e pubblicato su Lancet Child and Adolescent Health. Il Coronavirus però obbliga a delle precauzioni che vanno assolutamente rispettate, ma non sono uguali per tutte e variano da paese a paese e ci sono anche diverse opinioni per il post parto. Tra gli autori della ricerca c’è chi consiglia l’allattamento al seno e il ‘rooming in’ e chi, invece, l’isolamento dalla ... Leggi su bloglive

