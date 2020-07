Coronavirus, ancora contagi nel Napoletano: un positivo a Frattamaggiore e due a Cardito (Di venerdì 24 luglio 2020) Si registrano nuovi contagi in provincia di Napoli. Nelle ultime 24 ore sono emersi tre positivi, rispettivamente uno a Frattamaggiore e due a Cardito. A dare notizia dei casi i sindaci dei comuni del Napoletano. Coronavirus, contagi a Frattamaggiore e a Cardito A Frattamaggiore è risultata positiva al Covid-19 una donna straniera, ma residente in … L'articolo Coronavirus, ancora contagi nel Napoletano: un positivo a Frattamaggiore e due a Cardito Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e nel mondo di oggi, venerdì 24 luglio. Aumentano i nuovi contagi da Covid-19 in Italia: sono 306, di cui 82 in Lombardia, secondo l’ultimo bollettino. Il p ...

“È scandaloso che dopo quattro mesi dalla conferma del primo caso Covid-19 nel paese, in molti luoghi stiamo ancora cercando di convincere la gente che questa non è un`innocua influenza e che ...

