Alex Zanardi torna in ospedale: precauzione indispensabile – VIDEO (Di venerdì 24 luglio 2020) Alex Zanardi, dopo opportune consultazioni, viene riportato nuovamente presso il reparto di Terapia Intensiva dell’ospedale San Raffaele di Milano. “In data odierna, a fronte di intercorsa instabilità delle condizioni cliniche del paziente Alex Zanardi, dopo opportune consultazioni con il Dr. Franco Molteni, Responsabile del Dipartimento di Riabilitazione Specialistica Villa Beretta, struttura afferente all’ospedale Valduce, dove il … L'articolo Alex Zanardi torna in ospedale: precauzione indispensabile – VIDEO è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

repubblica : Alex Zanardi, la lotta per il risveglio nel silenzio. 'Ce la farà, è una tigre' [dal nostro inviato PAOLO BERIZZI]… - Gazzetta_it : #Zanardi trasferito in terapia intensiva al #SanRaffaele di Milano: 'Condizioni instabili' - HuffPostItalia : Alex Zanardi in terapia intensiva al San Raffaele: 'Condizioni instabili' - infoitinterno : Alex Zanardi torna in ospedale: “Condizioni instabili” - anodo59 : RT @fattoquotidiano: Alex Zanardi trasferito in terapia intensiva al San Raffaele di Milano: “Condizioni instabili” -