Addio a Salvini, Berlusconi verso Renzi e il neo-statista Conte (Di venerdì 24 luglio 2020) Giuseppe Conte ha dimostrato ai suoi detrattori di essere un politico di grande talento. Il successo ottenuto in Europa è stata l'attestazione incontrovertibile della sua capacità di rappresentare, in modo ottimale, il governo italiano durante l'emergenza Covid e post Covid, sorretta da una visione fondata sulla lungimiranza e sulla concretezza, di tale e tanto vigore da Contenere, in modo tenace ed encomiabile, l'avanzare della pandemia e da saper individuare le soluzioni economiche più adeguate per fronteggiare la grave crisi economica conseguente. Anche Berlusconi ha applaudito al successo di Giuseppe Conte in Europa, per aver ottenuto lo stanziamento, a favore del nostro Paese, di 209 miliardi ed ora chiede allo stesso di collaborare anche con l'opposizione. Si, ma quale opposizione?Solo con ... Leggi su ilfogliettone

WitchRap : @gian1384 Senta, lasciamo stare, tanto ho capito che lei è troppo ideologizzato per riuscire ad essere intellettual… - cesarebrogi1 : RT @Misurelli77: Però, l'ex Ministro non ha la decenza di dire: La norma contro lo 'Scudo penale' che ArcelorMittal usa come scusa per dare… - pgmacchi : RT @Emanuelamodene1: ??Nei sondaggi, la Meloni è salita spostando parte degli elettori da Lega a FdI. Considerando Salvini'troppo morbido'.… - sumaistu47 : No, è stata favorita la serietà. Tutti hanno presentato riforme importanti, #casalino e il suo domestico sono andat… - Emanuelamodene1 : ??Nei sondaggi, la Meloni è salita spostando parte degli elettori da Lega a FdI. Considerando Salvini'troppo morbid… -

Ultime Notizie dalla rete : Addio Salvini Sicurezza, verso l’accordo nella maggioranza per modifiche ai decreti Salvini Il Sole 24 ORE Milan, senti Salvini: 'Sarebbe stato sciocco non confermare Pioli'

5 Il leader della Lega, Matteo Salvini (tifoso del Milan) ha dichiarato a Lady Radio : "Sono molto contento per la conferma di Pioli, in base ai risultati mi sembrava sciocco fare il contrario . Il Mi ...

Elisa Isoardi e Matteo Salvini perché si sono lasciati? “Ho fatto le scenate che dovevo fare”

A ogni modo, in molti ancora oggi si chiedono: cosa ha spinto Elisa Isoardi e Matteo Salvini lasciarsi nel 2018? In un primo momento si è parlato anche di papabili tradimenti tra i due… ma ecco che ...

5 Il leader della Lega, Matteo Salvini (tifoso del Milan) ha dichiarato a Lady Radio : "Sono molto contento per la conferma di Pioli, in base ai risultati mi sembrava sciocco fare il contrario . Il Mi ...A ogni modo, in molti ancora oggi si chiedono: cosa ha spinto Elisa Isoardi e Matteo Salvini lasciarsi nel 2018? In un primo momento si è parlato anche di papabili tradimenti tra i due… ma ecco che ...