1 minuto in Borsa 24 luglio 2020 (Di venerdì 24 luglio 2020) (TeleBorsa) – Si muove in territorio decisamente negativo Piazza Affari. Stesso andamento al ribasso anche per le principali Borse europee. Maglia rosa tra i titoli del FTSE MIB a mostrare un buon guadagno, Telecom Italia ottiene un +0,83%. I più forti ribassi si verificano su Nexi, che continua la seduta con -5,20%. Lieve peggioramento dello spread, che sale a +148 punti, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all’1,01%. Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso, nel Regno Unito, pubblicate le Vendite al Dettaglio, pari a 13,9%. Lunedì sono in programma dalla Germania la pubblicazione dell’Indice IFO, e dall’Unione Europea quella di M3. Sempre lunedì, negli Stati Uniti l’agenda prevede il dato sugli Ordini beni durevoli. Attesa una partenza negativa per la Borsa di New York. In ... Leggi su quifinanza

