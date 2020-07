Vulnerabile bellezza, il regista Mandolesi: "Una storia di speranza e resistenza" (Di giovedì 23 luglio 2020) Manuele Mandolesi ci racconta come è riuscito a realizzare il documentario vincitore del Globo d'Oro, e cosa abbia significato raccontare la sua terra ferita dal sisma. Un documentario sul sisma senza parlare del sisma, un anno di riprese insieme a Michela, Stefano e i loro due bambini, una famiglia di allevatori che nel terremoto del 2016 nelle Marche ha perso tutto: casa e stalle. Vulnerabile bellezza è una storia di resilienza e caparbietà, è il racconto di chi a quelle montagne battute dalla neve in inverno e dal sole in estate, vuole tornare per riprendersi una quotidianità che le è stata strappata e per rifondare tutto: la propria abitazione, i propri animali, la fattoria, proprio lì davanti al Monte Bove. Il regista Manuele ... Leggi su movieplayer

Vulnerabile bellezza è una storia di resilienza e caparbietà, è il racconto di chi a quelle montagne battute dalla neve in inverno e dal sole in estate, vuole tornare per riprendersi una ...

