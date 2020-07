Un “turbine di fieno” attraversa il campo: spettacolare Dust Devil crea scompiglio in Inghilterra [VIDEO] (Di giovedì 23 luglio 2020) Un turbine di fieno che si sposta nel campo. È l’insolita ma spettacolare vista prodotta da un Dust Devil che ha colpito un campo di fieno di Thruxton, nell’Hampshire (Inghilterra). Vikki Cosgrove, residente del posto, ha ripreso l’incredibile scena nel VIDEO che trovate in basso. Il campo in questione era in fase di mietitura quando si è verificato il fenomeno, ha spiegato la donna. Il VIDEO è stato ripreso “appena dopo il passaggio della mietitrebbia”, ha aggiunto, spiegando che “è durato per circa 90 secondi e poi si è fermato”. Un “turbine” di fieno attraversa il campo ... Leggi su meteoweb.eu

