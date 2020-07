Turchia spadroneggia in acque greche. Atene: "Pronti a difenderci" (Di giovedì 23 luglio 2020) Raggiunto il sospirato accordo sul Recovery Plan, c’è un’altra questione su cui l’Unione Europa farebbe bene a mettere la testa, se non vuole ritrovarsi sempre più succube dei sogni ottomani di Recep Tayyip Erdoğan e svegliarsi con il Mediterraneo in fiamme, dal Mar Libico all’Egeo. Già, perché mentre i leader europei negoziavano a Bruxelles, martedì Ankara muoveva un’altra pedina per realizzare il suo disegno di egemonia turca nel Mediterraneo, inviando la nave Oruc Reis a effettuare ricerche idrografiche nelle acque dell’isola greca di Kastellorizo. Una mossa che ha fatto comprensibilmente infuriare i greci: Atene ha invitato Ankara a “cessare immediatamente le sue azioni illegali” che “violano la sua sovranità e minacciano la pace e la sicurezza della ... Leggi su huffingtonpost

