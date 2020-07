Tragedia a Gorizia, bambino muore dopo essere caduto in un pozzo. Si indaga per omicidio colposo (Di giovedì 23 luglio 2020) Morto un bambino di 12 anni a Gorizia dopo essere caduto in un pozzo. Era in gita con il centro estivo. Gorizia – Un bambino di 12 anni è morto a Gorizia dopo essere caduto in un pozzo durante una gita con il centro estivo. La Tragedia è avvenuta nel parco Coronini Cromberg. Immediata la chiamata ai soccorsi con i vigili del fuoco che hanno provato a recuperare il ragazzo. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il dodicenne sarebbe morto sul colpo. Aperta un’indagine per cercare di ricostruire meglio la dinamica dell’incidente. Il sindaco: “E’ una Tragedia che non riesco a ... Leggi su newsmondo

E riguardo ai funerali, il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, ha paventato la possibilità di una celebrazione all’aperto. Il tutto nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti. Villa Coronini ...

Stefano Borghes è morto dopo essere caduto in un pozzo profondo nel parco Coronini Cromberg a Gorizia. Il corpo del 12enne è stato recuperato dai vigili del fuoco ad una trentina di metri di profondit ...

