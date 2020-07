TECNICA, INTELLIGENZA E VISIONE DI GIOCO: VERSCHAEREN E’ IL NUOVO GIOIELLO DI CASA ANDERLECHT (Di giovedì 23 luglio 2020) Yari VERSCHAEREN è l’ultimo talento di CASA ANDERLECHT. Il calciatore classe 2001 ha esordito in prima squadra il 25 novembre 2018 nella gara di Pro League, contro il Sint-Truiden. Il calciatore classe 2001 è molto duttile: può essere impiegato come trequartista ma può anche agire come mezz’ala. La crescita di VERSCHAEREN è stata eccezionale, al punto da scomodare un suo connazionale più affermato per i paragoni: in patria viene spesso accostato a Kevin De Bruyne, non soltanto per la straordinaria TECNICA e forza fisica, ma anche per l’INTELLIGENZA ed una strepitosa VISIONE di GIOCO. A 9 anni l’ANDERLECHT riuscì a superare le resistenze del Beveren e portarlo nella ... Leggi su alfredopedulla

TECNICA, INTELLIGENZA E VISIONE DI GIOCO: VERSCHAEREN E' IL NUOVO GIOIELLO DI CASA ANDERLECHT

