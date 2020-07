Pistocchi: "L'Inter venderà Skriniar e Brozovic per acquistare due fedelissimi di Conte" (Di giovedì 23 luglio 2020) Il mercato dell'Inter verrà finanziato dalle cessioni di Milan Skriniar al Paris Saint-Germain o al Manchester United e di Marcelo Brozovic al Liverpool. Questa l'indiscrezione lanciata su Twitter dal giornalista sportivo Maurizio Pistocchi. L'addio dei due pilastri nerazzurri permetterà così al club di chiudere una doppia operazione con il Chelsea per N'Golo Kanté ed Emerson Palmieri, considerati in uscita dai Blues e vecchie conoscenze di Antonio Conte. ? La Bomba di oggi: Kantè + Emerson... Leggi su 90min

L’Inter osserva da tempo ormai Emerson Palmieri, terzino sinistro italo-brasiliano in uscita dal Chelsea che consentirebbe a Conte andare a completare i rinforzi sulle fasce dopo l’arrivo di Hakimi. I ...

