Pasta alla boscaiola (Di giovedì 23 luglio 2020) Pasta alla boscaiola Questa ricetta di Pasta alla boscaiola è pratica e veloce, un piatto veramente ricco di gusto ma facile da preparare. Una ricetta comoda per tutti i giorni, ma anche per pranzi e occasioni speciali. Vediamo insieme il procedimento. Ingredienti 320 g di Pasta corta (penne, rigatoni, fusilli)250 g di funghi misti surgelati100 g di pisellini primavera surgelati (o altri piselli)100 g di pancetta affumicata a cubetti70 ml di panna da cucina450 g di pomodorini in scatola1 tazzina di vino bianco secco40 g di parmigiano reggiano grattugiato½ cipolla mediaSale fino q.b.Olio evo q.b.Peperoncino piccante (facoltativo)1 ciuffetto di prezzemolo fresco Iniziamo la ...

Ultime Notizie dalla rete : Pasta alla Ricetta Pasta alla diavola, piccante ma non troppo! Agrodolce L'usanza di preparare la salsa

Indelebile nei miei ricordi il piccolo rituale di felicità che mi accompagnava da bambino quando, dopo aver passato la mattinata al mare, si tornava a casa per pranzo: bagno nella “pila” e piattone di ...

Ustionata, muore dopo 3 mesi e mezzo di agonia

La donna aveva messo a bollire sul fornello una pentola d’acqua per preparare un piatto di pasta. L’ebollizione ha fatto traboccare l’acqua e la fiamma si è spenta. Ma il gas ha continuato ...

