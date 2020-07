Partite Iva, novità sulle tasse: sì alle rate, addio a saldi e acconti (Di giovedì 23 luglio 2020) La rivoluzione fiscale tanto attesa, potrebbe essere presto attuata. Tante le novità proposte per le Partite Iva, scompaiono saldi ed acconti Fonte foto: (Pixabay)Una rivoluzione fiscale è quello che ci vorrebbe, secondo tanti italiani, per quanto riguarda lo snellimento burocratico e magari, anche un calo della pressione fiscale. Qualcosa si starebbe muovendo, per quanto riguarda le Partite Iva. Verso l’estinzione, le opzioni di acconto e saldo, che non farebbero altro che portare i contibuenti ad anticipare parte delle tasse per l’anno successivo. C’è chi si sta muovendo per delle soluzioni, tra cui Ernesto Maria Ruffini, direttore dell’Agenzia delle Entrate che starebbe pensando ad una vera riforma fiscale da proporre al ... Leggi su chenews

ItaliaViva : La politica spesso si perde a parlare di altro. Ma qui c’è una questione concreta su cui da oggi non vogliamo molla… - NicolaPorro : ?? “Questo #governo certifica la mancanza di qualsiasi visione di quello che accade nel Paese reale...”. Vi invito a… - ItaliaViva : Bene la battaglia contro i paradisi fiscali in Europa. Ora combattiamo insieme quella contro gli inferni fiscali in… - Gio15474822 : RT @IVFirenze: Bene la battaglia in Europa contro i paradisi fiscali, ora combattiamo insieme quella contro gli inferni fiscali in Italia a… - IVFirenze : Bene la battaglia in Europa contro i paradisi fiscali, ora combattiamo insieme quella contro gli inferni fiscali in… -