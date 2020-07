MotoGp – Dovizioso ‘smaschera’ Marquez: “se non torna sa che non potrà vincere il Mondiale” (Di giovedì 23 luglio 2020) Andrea Dovizioso ha recuperato in tempo da un infortunio alla clavicola per poter essere in gara a Jerez nel primo turno. Lo stesso ha fatto Marc Marquez, dopo una frattura all’omero ben più grave, con tanto di operazione e solo 3 giorni di stop! Mirco Lazzari gp/Getty ImagesUn recupero lampo che ha sorpreso il paddock. Dovizioso, ai microfoni di Sky Sport, ha fatto il punto sul weekend di gara e ha poi parlato dello stesso Marquez spiegando il motivo del suo ritorno così rapido: “nella prima gara c’è sempre tensione, non sai mai cosa aspettarti. Erano diversi mesi che non salivamo su una moto. È stato un weekend intenso, per le difficoltà avute con le gomme e la temperatura. Il terzo posto è oro, soprattutto è importante tornare ... Leggi su sportfair

