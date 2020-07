Mes, Pd e M5s divisi a Bruxelles (Di giovedì 23 luglio 2020) Pd e M5s divisi a Bruxelles sul Mes. I grillini votano con Lega e FdI, Forza Italia con i democratici. Bruxelles (BELGIO) – Pd e M5s divisi a Bruxelles sul Mes. Nelle votazioni al Parlamento Europeo i due partiti hanno confermato visioni diverse su questo strumento con il premier Conte che nelle prossime settimane potrebbe essere chiamato a trovare un compromesso. I grillini, infatti, hanno deciso di sostenere l’emendamento presentato da Lega e Fratelli d’Italia che chiedeva il respingimento dell’utilizzo del Mes finalizzato a stimolare l’economia. Proposta bocciata dalla maggioranza del Parlamento composta anche da Pd, Italia Viva e Forza Italia. Via libera al Recovery Fund Il Parlamento inoltre ha dato il via libera al Recovery Fund con 465 voti a favore, 150 ... Leggi su newsmondo

23 luglio 2020 E' ormai "ufficiale" l'accerchiamento al premier Giuseppe Conte per la gestione delle risorse europee. Il pressing dei partiti, dal Pd a FI, cresce di ora in ora e sembra convergere sul ...Ministro Patuanelli, è stato siglato da poco l’accordo in Europa e già nel governo si inizia a litigare sulla cabina di regia… «Non c’è alcun litigio o volontà di creare sovrastrutture. Il governo dev ...