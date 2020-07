Martina Luchena sfrontata con gli shorts sbottonati, laccetti tra i seni eccitanti: «Da mordere tutta» (Di giovedì 23 luglio 2020) Pelle lucida, baciata dal sole, abbigliamento casual-chic e occhialoni a specchio: Martina Luchena sfrontata per le vie di una Milano rovente. Rende il momento ancor più incandescente l’ex corteggiatrice, ormai influencer affermata tra le star del social. Beauty, fashion e make-up i campi di ‘competenza’, con un seguito molto spesso interessato più alle curve che ai consigli. Esaltante nella sua fisicità, Martina abbraccia uno stuolo di maschietti, scalpitanti innanzi a tanta avvenenza. Leggi anche >> Elisabetta Gregoraci fisico bestiale in costume, stuzzicante “un certo rilievo”: «Così mi vuoi far morire» Martina Luchena sfrontata: shorts abbassati e corpetto ... Leggi su urbanpost

athazagor : Martina Luchena mi influenza a non comprare tutti i prodotti che sponsorizza e io sono una di quelle che compra qualsiasi prodotto veda - Adelediceche : Chiara Ferragni che sponsorizza gli Uffizi ed i Musei Vaticani no, però Martina Luchena che fa la ginnastica per gl… - giodestefani : Martina Luchena definita come beauty influencer andiamo MALISSIMO raga - be_brave07 : RT @realrosydc: Ama la smetti di fare la Martina Luchena di NY city e ci esci un po’ di musica nuova pls - realrosydc : Ama la smetti di fare la Martina Luchena di NY city e ci esci un po’ di musica nuova pls -

Ultime Notizie dalla rete : Martina Luchena «Da mordere tutta», Martina Luchena sfrontata con gli shorts abbassati: laccetti tra i seni eccitanti UrbanPost Le foto di Deborah Togni, fidanzata di Jeremias Rodriguez

Jeremias Rodriguez è fidanzato con Deborah Togni, sui social la prima foto di coppia Dopo la fine della relazione con Soleil Sorge, il cuore di Jeremias Rodriguez batte per Deborah Togni. Il fratello ...

Jeremias Rodriguez è fidanzato con Deborah Togni, sui social la prima foto di coppia Dopo la fine della relazione con Soleil Sorge, il cuore di Jeremias Rodriguez batte per Deborah Togni. Il fratello ...