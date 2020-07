Mario Cerciello Rega, il racconto della moglie: “I suoi occhi li ho dovuti chiudere io” (Di giovedì 23 luglio 2020) Rosa Maria Esilio è diventata vedova dopo 45 giorni di matrimonio: il giorno in cui Natale Hjorth e Finnegan Elder Lee hanno ucciso Mario Cerciello Rega, hanno spento le speranze di una vita felice dei due giovani, che si erano appena affacciati sul loro futuro. Mario Cerciello Rega: devoto alla famiglia fino alla fine In una lettera ad Adnkronos, Rosa Maria racconta l’accecante ed incredulo dolore provato, che potrà avere un senso solo con delle giuste condanne. “I suoi occhi grandi azzurri li ho dovuti chiudere io per sempre quella notte del 26 luglio 2019 e non li rivedrò mai più”, dice Rosa Maria, che di Mario ha il ricordo di un uomo che è ... Leggi su thesocialpost

