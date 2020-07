Manuel Bortuzzo: ridotta la pena ai suoi aggressori (Di giovedì 23 luglio 2020) Era il 9 ottobre scorso quando veniva emessa sentenza contro gli aggressori del nuotatore Manuel Bortuzzo che nel febbraio del 2019 lo colpirono alla schiena con un colpo di proiettile compromettendo la salute dell’atleta. Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano, ai tempi, decisero per il rito abbreviato e vennero condannati a 16 anni di carcere con la contestazione del reato di premeditazione ma senza l’aggravante per futili motivi. Oggi la sentenza della Corte d’Appello che ha rivisto la pena degli aggressori. Manuel Bortuzzo: pena ridotta in secondo grado per Marinelli e Bazzano 16 anni in primo grado passati oggi a 14 anni e 8 mesi. Questa la decisione presa oggi in Corte d’Appello dove si è ... Leggi su thesocialpost

Corriere : Manuel Bortuzzo, 14 anni e 8 mesi in appello ai due aggressori che spararono al nuotatore 20enne - Corriere : Manuel Bortuzzo, 14 anni e 8 mesi in appello ai due aggressori che spararono al nuotato... - MediasetTgcom24 : Manuel Bortuzzo, pena ridotta in Appello: 14 anni e 8 mesi agli aggressori #ManuelBortuzzo - AvvDBocciolini : Ridotta la pena agli aggressori di Manuel Bortuzzo. Domani dalle 7.10 ne parlerò a @Unomattina ospite di Barbara Ca… - Open_gol : Cade per i giudici l’accusa di tentato omicidio nei confronti della fidanzata che era con lui al momento della spar… -