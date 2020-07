Manoppello, pomodori, uova e ortaggi gettati su tre operatori ecologici in servizio (Di giovedì 23 luglio 2020) Ribadiamo loro il nostro sostegno per l'impegno quotidiano e condanniamo il gesto che non ha giustificazioni. Siamo altresì consapevoli " ha aggiunto Costantini - che si crea un piccolo disagio all'... Leggi su pescaranews

pescaranews : Manoppello, pomodori, uova e ortaggi gettati su tre operatori ecologici in servizio - il_pescara : A Manoppello lanciati pomodori, uova e ortaggi contro 3 operatori ecologici in servizio -

Ultime Notizie dalla rete : Manoppello pomodori Manoppello, pomodori, uova e ortaggi gettati su tre operatori ecologici in servizio AbruzzoLive Manoppello, lancio ortaggi e uova su operatori ecologici in servizio

De Luca: “Certi che la giustizia farà il suo corso contro questa azione ingiustificata, rinnoviamo la nostra piena solidarietà agli operatori aggrediti durante lo svolgimento del proprio lavoro” ...

Manoppello, pomodori, uova e ortaggi gettati su tre operatori ecologici in servizio

Pomodori, uova e ortaggi gettati su tre operatori ecologici in servizio, durante le operazioni di trasbordo dei rifiuti. L’episodio, avvenuto martedì 21 luglio, poco dopo le 7 del mattino, è avvenuto ...

De Luca: “Certi che la giustizia farà il suo corso contro questa azione ingiustificata, rinnoviamo la nostra piena solidarietà agli operatori aggrediti durante lo svolgimento del proprio lavoro” ...Pomodori, uova e ortaggi gettati su tre operatori ecologici in servizio, durante le operazioni di trasbordo dei rifiuti. L’episodio, avvenuto martedì 21 luglio, poco dopo le 7 del mattino, è avvenuto ...