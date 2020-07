Lazio Cagliari, i convocati di Inzaghi: tornano Luis Alberto e Jony (Di giovedì 23 luglio 2020) Simone Inzaghi ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per il match di questa sera contro il Cagliari La Lazio ha reso nota la lista dei convocati da parte del tecnico Simone Inzaghi per il match di questa sera tra i biancocelesti e il Cagliari di Walter Zenga. Importanti i rientri di Luis Alberto, Patric e Jony, oltre che il ritorno di Adam Marusic. Presenti anche i giovanissimi Falbo e Raul Moro, scesi in campo nell’ultima gara contro la Juventus. Portieri: Guerrieri, Proto, Strakosha; Difensori: Acerbi, Armini, Bastos, Lazzari, Luiz Felipe, Lukaku, Patric, Vavro; Centrocampisti: A. Anderson, Cataldi, Falbo, Jony, Luis Alberto, ... Leggi su calcionews24

SportsChatPlace : Lazio vs. Cagliari 7/23/20 Serie A Soccer Pick, Odds, and Prediction - winner8989 : @Ultrabetsocial #ultrabet Lazio Cagliari Winner19 - dei_voce : Vi aspettiamo questa sera dopo Lazio - Cagliari con 'CHIAMAMI AQUILA', conducono Massimiliano Vienna e Riccardo Bu… - pasqualinipatri : Lazio-Cagliari, i convocati di Mister Inzaghi - sportli26181512 : #Lazio-Cagliari, i convocati di Inzaghi: torna Correa: In vista del match dell’Olimpico, il tecnico biancoceleste h… -