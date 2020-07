La dipendente del comune di Pianiga positiva e i dieci in quarantena (Di giovedì 23 luglio 2020) dieci dipendenti del comune di Pianiga in provincia di Venezia sono in quarantena mentre una impiegata dell’Ufficio Anagrafe si è scoperta positiva al Coronavirus SARS-COV-2 anche se asintomatica. Il suo caso è stato contato nel bollettino di Azienda zero, che ieri contava di quattordici nuovi casi nel Veneziano. Tre i contagiati accertati nell’Ulss 4, per quanto riguarda gli altri 10, invece, dovrebbe trattarsi di riclassificazioni di altre aziende sanitarie perché all’Ulss 3 Serenissima non risulterebbero. La dipendente del comune di Pianiga positiva e i dieci in quarantena Spiega oggi il Gazzettino che la donna non è stata contagiata nel ... Leggi su nextquotidiano

