Grazie a Immuni «sono stati individuati 43 casi positivi» (Di giovedì 23 luglio 2020) 43 casi positivi. Questo il numero di persone contagiate dal coronavirus che, stando a quanto affermato da Paola Pisano – ministra dell’Innovazione tecnologica e della digitalizzazione – sono state individuate. Il dato è stato fornito dalla ministra durante un intervento su Rai1 nel programma Centocittà condotto da Ilaria Amenta. La Pisano ha parlato dei risultati raggiunti da Immuni, sottolineando come anche una sola vita salvata o un focolaio scongiurato sia un risultato più che sufficiente. LEGGI ANCHE >>> Ma Salvini che parla del mancato monitoraggio dei contagiati a Mondragone è lo stesso che critica l’app Immuni? Immuni individua 43 casi positivi 43 casi ... Leggi su giornalettismo

La ministra dell'Innovazione Paola Pisano, al question time al Senato, ha aggiornato il Parlamento sulla app Immuni e sui dati di download e sull'efficacia ad oggi del suo utilizzo. La app Immuni, ha ...