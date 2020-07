Felix di Danimarca ha compiuto 18 anni (ed è sempre più bello) (Di giovedì 23 luglio 2020) George di Cambridge non è l’unico royal a festeggiare il compleanno il 22 luglio. Il futuro re d’Inghilterra ha soffiato su sette candeline nello stesso giorno in cui Felix di Danimarca, secondo nipote della regina Margrethe II e di suo marito, il principe Henrik, ne ha spente 18. «Per fortuna è molto più vecchio di me», deve aver pensato il piccolo George. Perché le nuove foto di Felix pubblicate per l’occasione sul profilo Instagram della casa reale danese, dimostrano che (anche) il principe del Nord Europa – volto d’angelo e occhi color cielo – ha un futuro da rubacuori. Leggi su vanityfair

