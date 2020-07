Ex palazzo Inps, ecco la location per la presentazione dei candidati di Pap (Di giovedì 23 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Potere al Popolo sez. Sannio ha organizzato un presidio davanti all’ingresso superiore del cantiere per il palazzo ex-Inps di via Calandra per sabato prossimo, 26 luglio, alle ore 18.00, per manifestare il dissenso verso le politiche territoriali che portano alla speculazione edilizia a scapito delle comunità, senza che queste vengano mai interpellate. Contestualmente verranno presentate ufficialmente le candidature provinciali per le elezioni regionali di Potere Al Popolo: Marcello Giulianini, avvocato originario di Tocco Caudio (BN) e Ivana Ibelli, giovane studentessa di San Giorgio Del Sannio (BN), entrambi distintisi nella difesa dei diritti umani e civili. “Insieme a loro, Potere al Popolo denuncerà come l’abbandono e la desertificazione dei nostri territori passi ... Leggi su anteprima24

“Il crollo delle assunzioni è un dato allarmante. Secondo le stime riportate dall’Inps, la contrazione delle assunzioni riscontrata ad aprile 2020,rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, è par ...

Purtroppo i dati dell’Inps rischiano di essere soltanto un' anticipazione di ... con effetti potenzialmente devastanti sul piano della tenuta sociale. Il Governo esca dai palazzi e dalla sua stessa ...

