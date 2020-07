Dall’industria alla filiera umana (Di giovedì 23 luglio 2020) Il rapido sviluppo da dopo la seconda guerra mondiale delle tecniche agricole e dell’impiego della chimica di sintesi, insieme alla intensivizzazione degli allevamenti animali hanno permesso una grande crescita della produttività ma al costo di un impatto ambientale non sostenibile e di un consumo, in certi casi irrimediabile, delle risorse limitate del nostro pianeta. Il consumo smodato e sempre solo estrattivo di risorse, la deforestazione e l’inquinamento di terra, compresa la sua fertilità, acqua ed aria, insieme alla forzatura biologica … Continua L'articolo Dall’industria alla filiera umana proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

MariaRo75100061 : RT @world_warriors1: #WAL - Circa 40 milioni di pulcini maschi, ritenuti inutili dall'industria delle uova, vengono uccisi in modo brutal… - Laural21562870 : RT @world_warriors1: #WAL - Circa 40 milioni di pulcini maschi, ritenuti inutili dall'industria delle uova, vengono uccisi in modo brutal… - angela_giuri : RT @world_warriors1: #WAL - Circa 40 milioni di pulcini maschi, ritenuti inutili dall'industria delle uova, vengono uccisi in modo brutal… - EdiPrevis : RT @world_warriors1: #WAL - Circa 40 milioni di pulcini maschi, ritenuti inutili dall'industria delle uova, vengono uccisi in modo brutal… - R1961M : RT @world_warriors1: #WAL - Circa 40 milioni di pulcini maschi, ritenuti inutili dall'industria delle uova, vengono uccisi in modo brutal… -

Ultime Notizie dalla rete : Dall’industria alla Industrie, le attività di Leonardo sul TH-73A tra la Pennsylvania e la Florida Difesa e Sicurezza